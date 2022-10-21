اليمن.. باحثون يعلنون العثور على آثار مدينة مطمورة غرب مدينة زبيد التاريخية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن فريق بحثي العثور على آثار مدينة تاريخية مطمورة تحت الرمال غرب مدينة زبيد جنوب الحديدة (غربي اليمن).



وقال الباحث مختار جابر شجاب الزرنوقي، إنه عثر مع فريق بحثي مكون من (محمد بن خادم نبيش، وهب الله بن حسين الجلعوم، علي بن محمد الكياري) على أثار مدينة المنامة التاريخية المطمورة تحت الرمال المتحركة.



وتقع المدينة في قرية الزاوية بالقرشية السفلى، غرب زبيد وإلى الشمال من مديرية التحيتا وهي مدينة تاريخية في ساحل تهامة، وكانت تحيطها قصور وقرى.



وأشار الفريق أن المدينة مساحتها كبيرة تقدر بالكيلوهات وأن ماتم العثور عليه هي أطلال فقط في حين أن غالبية المدينة لاتزال تغطيها الرمال المتحركة.



وتظهر الصور المتداولة للمعالم المكتشفة بأنها من الطراز المعماري الإسلامي الموجود في مدينة زبيد التاريخية.

