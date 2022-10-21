إب.. مليشيا الحوثي تحيل مديرة مجمع تربوي للتحقيق بسبب إقامة فعالية احتفائية بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر

المنامة - ياسر ابراهيم - أحالت مليشيا الحوثي، مديرة مجمع تربوي بمدينة إب (وسط اليمن)، للتحقيق عقب إقامة فعالية احتفائية بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.



وقالت مصادر تربوية، إن مدير المركز التعليمي في مديرية الظهار عصام البرح، وجه بالتحقيق مع مديرة مجمع السعيد التربوي فايزة البعداني، بعد تنظيمها (الأربعاء) فعالية وطنية احتفاء بالذكرى الـ 60 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ 59 لثورة 14 أكتوبر.



وبررت المليشيا الإجراء ما قالت أن الفعالية "صاخبة" وتخللتها فقرات غنائية ورقصات فكلورية لأطفال المجمع، غير أن تلك المبررات التي ساقتها المليشيا غير صحيحة ولم تنطلي على أحد.



ويأتي الإجراء ـ وفق المصادرـ ضمن المساعي الحثيثة للمليشيا بمنع الفعاليات الوطنية في مناطق سيطرتها والإبقاء على المناسبات والفعاليات الطائفية.





ولقيت الحادثة إستياءاً واسعاً في الأوساط التربوية والشعبية، خاصة وأن مديرة المجمع من الكفاءات الإدارية وتحظى بقبول محلي واسع في مركز المحافظة.

