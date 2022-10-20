محافظ تعز: جهود حثيثة لتشغيل مولدات الكهرباء المتنقلة كمرحلة أولى

المنامة - ياسر ابراهيم - قال محافظة تعز نبيل شمسان، الخميس، إن السلطة المحلية تكثف جهودها للبدء في تشغيل الكهرباء الحكومية عبر فرع المؤسسة العامة بالمحافظة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمحطة توليد الكهرباء بمنطقة عصيفرة للاطلاع على سير العمل وأعمال الصيانة والتجهيزات الهندسية وتشغيل المولدات المتنقلة، وفق المكتب الإعلامي للمحافظ؟



وأوضح شمسان، أن السلطة المحلية تولي ملف الكهرباء اهتماما كبيرا وذلك من خلال السعي الحثيث والمتواصل مع الحكومة ووزارة الكهرباء للبدء في تشغيل الكهرباء عبر فرع المؤسسة العامة وبإشراف وتمويل السلطة المحلية كمرحلة أولى.



وأضاف أن الجهود تشمل فحص وصيانة المولدات المتنقلة الموجودة في حوش محطة عصيفرة لتشغيل الكهرباء عبر المؤسسة وبإشراف وتمويل السلطة المحلية كمرحلة أولى لتخفيف معاناة المواطنين وكسر احتكار الكهرباء التجارية.



كما استمع المحافظ الى شرح من مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالكريم البركاني حول مستوى الإنجاز في أعمال الصيانة والفحص للمولدات وحجم الأضرار التي لحقت بالمحطة والمولدات نتيجة استهدافها المتكرر من قبل مليشيات الحوثي منذ بداية الحرب.



وقال البركاني، إن فرق الصيانة والفحص يعملون بوتيرة عالية وفق الخطة المقدمة وبدعم من السلطة المحلية يجري اليوم فحص المولدات الكهربائية وتوفير قطع الغيار اللازمة لتجهيزها واستكمال أعمال الصيانة وتجربة تشغيلها كمرحلة أولى واستكمال أعمال الصيانة لاستئناف تشغيل المولدات لتزويد المدينة بالكهرباء.

