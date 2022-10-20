اليمن.. الحكومة تعلن تخصيص 5 ملايين دولار لدعم خطة إنقاذ ناقلة النفط "صافر"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، عن تخصيص اليمن مبلغ 5 ملايين دولار من مخصصات اليمن في مجال البيئة للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" العائمة قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر.



جاء ذلك على لسان وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ (33) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ودعا الشرجبي، الأمم المتحدة إلى العمل الجاد والعاجل لتنفيذ خطتها المنسقة والطارئة لإنقاذ صافر وإنهاء الكارثة البيئية المحتملة والوشيكة التي قد يتسبب بها الخزان النفطي المتهالك.



وأوضح أن مساهمة اليمن تأتي امتداداً لمساعي الحكومة اليمنية لبذل كل ما في وسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ "صافر" ومنع أي كوارث محتملة قد تنتج عن أكثر من مليون برميل نفط على متن الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والاقليم فحسب، بل على العالم أجمع.



وأشار إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخلق ضغط دولي ضد الاعمال العدائية لمليشيات الحوثي الانقلابية التي تستمر باحتجاز خزان صافر النفطي كورقة ضغط لا أخلاقية بالإضافة الى زراعتها للألغام البحرية والبرية.



وأكد الشرجبي، أن ذلك يتطلب حث جميع الدول والمنظمات الفاعلة لتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر بشكل خاص والبيئة اليمنية التي انهكتها الحرب وأثرت على مواردها الطبيعية والبيئية .



