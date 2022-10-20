شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير المياه والبيئة يعلن عن تخصيص ٥ ملايين دولار لدعم خطة إنقاذ "صافر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، عن تخصيص اليمن مبلغ 5 ملايين دولار من مخصصات اليمن في مجال البيئة للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" العائمة قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر.

وزير المياه والبيئة يعلن عن تخصيص ٥ ملايين دولار لدعم خطة إنقاذ "صافر"

ودعا الوزير الشرجبي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ (33) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، الأمم المتحدة إلى العمل الجاد والعاجل لتنفيذ خطتها المنسقة والطارئة لإنقاذ صافر وإنهاء الكارثة البيئية المحتملة والوشيكة التي قد يتسبب بها الخزان النفطي المتهالك.

وأوضح أن مساهمة اليمن تأتي امتدادًا لمساعي الحكومة اليمنية لبذل كل ما في وسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ "صافر" ومنع أي كوارث محتملة قد تنتج عن أكثر من مليون برميل نفط على متن الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والاقليم فحسب، بل على العالم أجمع.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخلق ضغط دولي ضد الاعمال العدائية لمليشيات الحوثي الانقلابية التي تستمر باحتجاز خزان صافر النفطي كورقة ضغط لا أخلاقية بالإضافة إلى زراعتها للألغام البحرية والبرية مما يتطلب حث جميع الدول والمنظمات الفاعلة لتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر بشكل خاص والبيئة اليمنية التي انهكتها الحرب واثرت على مواردها الطبيعية والبيئية.

وجدد وزير المياه والبيئة التأكيد على دعم اليمن وعملها جنبا إلى جنب مع الأشقاء في جمهورية مصر لانجاح القمة العالمية للتغيرات المناخية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل، وتاكيد دعم اليمن لمبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الاوسط الأخضر، وكافة التوصيات والقرارات التي خرجت بها اللجنة الفنية للبيئة خلال الاجتماعات التمهيدية للدورة 33 لمجلس وزراء البيئة العرب.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الشباب اليمني الذي لم تنكسر إرادته رغم الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، والظروف التي يمر بها الوطن، هم الرهان الأول والكبير في تغيير الحاضر وصناعة المستقبل.. مجددا حرص الحكومة على ان يكون للشباب باعتبارهم قوى فاعلة دور في إدارة الدولة والاستفادة من تجارب الدول الناجحة لرسم السياسات العامة لإشراكهم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع رئيس وشباب من مبادرة ماب يمن (اصنع مكانا للشباب اليمني)، حيث جرى النقاش حول دور الشباب في دعم الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى خطط وانشطة وبرامج ومشاريع المبادرة في انطلاقتها الجديدة.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على دور الشباب المحوري في التوعية وإيصال المعلومة الصحيحة للمجتمعات المحلية، بما يحافظ على النسيج الاجتماعي ومكافحة خطاب الكراهية والمناطقية التي تساهم في زيادة الاحتقان.. منوها بما تقوم به مبادرة ماب يمن من نشاط وعمل نوعي وما تشكله من لوحة وطنية للشباب من كل المحافظات اليمنية.. لافتا إلى ما يظهره الشباب اليمني من تميز وتألق في اكثر من مكان في العالم وفي مجالات مختلفة متى ما توافرت لهم الظروف الملائمة، وحاجة الحكومة إلى دماء جديدة خارج الأطر التقليدية.

واستعرض رئيس الوزراء مسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة وما حققته من نتائج إيجابية حيث حقق الاقتصاد الوطني لأول مرة هذا العام نسبة نمو إيجابي بأكثر من 2 بالمائة، ومتوقع ان يحقق العام القادم 3 بالمائة.. مشيرا إلى ان الحكومة حريصة على تخفيف الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة للمواطنين من خلال التسريع بمسار هذه الإصلاحات.

وتحدثت في اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي، رئيس مبادرة ماب يمن عبير الأثوري، حيث قدمت الشكر لدولة رئيس الوزراء على هذه اللفتة الطيبة تجاه فئة الشباب.. وقالت " لنا الفخر كشباب يمنيين ان رئيس حكومتنا شاب واكاديمي ونتطلع منه إلى النظر باهتمام إلى الشباب باعتبارهم يمثلون الشريحة الأكبر من السكان، ودورنا معكم ان نستثمر طاقات هؤلاء الشباب في البناء والاعمار والتنمية وعدم تركهم فريسة لاستخدامهم كوقود للحرب".

وتطرقت الأثوري إلى اهداف مبادرة ماب يمن في انطلاقتها الجديدة للعمل برؤية مختلفة تركز على الشباب اليمني في الداخل لإعطائهم فرصة اكبر، والعمل بنهج ابتكاري لمعالجة مشاكل الشباب والنهوض بدورهم.