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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، أن محافظة شبوة مقبلة على مشاريع استثمارية وتنموية كبيرة، تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

البحسني: شبوة مقبلة على مشاريع استثمارية وتنموية كبيرة

جاء ذلك خلال لقاءه في الرياض مع عدد من وجهاء وأعيان محافظة شبوة، الذين أطلعوه على جملة من هموم المحافظة وقضاياها، وأبرز ما تحتاجه المحافظة من مشاريع ضرورية خلال الوقت الراهن.

وجدد البحسني دعم مجلس القيادة الرئاسي للمحافظات المحررة، بما فيها شبوة، وتحسين مستوى الخدمات فيها، ضمن خطط المجلس لإحداث إصلاحات تشمل مختلف القطاعات، حاثًا على أهمية مساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة ودعمها في كافة الخطوات الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات أبناء شبوة وطموحاتهم.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الشباب اليمني الذي لم تنكسر إرادته رغم الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، والظروف التي يمر بها الوطن، هم الرهان الأول والكبير في تغيير الحاضر وصناعة المستقبل.. مجددا حرص الحكومة على ان يكون للشباب باعتبارهم قوى فاعلة دور في إدارة الدولة والاستفادة من تجارب الدول الناجحة لرسم السياسات العامة لإشراكهم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم مع رئيس وشباب من مبادرة ماب يمن (اصنع مكانا للشباب اليمني)، حيث جرى النقاش حول دور الشباب في دعم الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى خطط وانشطة وبرامج ومشاريع المبادرة في انطلاقتها الجديدة.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على دور الشباب المحوري في التوعية وإيصال المعلومة الصحيحة للمجتمعات المحلية، بما يحافظ على النسيج الاجتماعي ومكافحة خطاب الكراهية والمناطقية التي تساهم في زيادة الاحتقان.. منوها بما تقوم به مبادرة ماب يمن من نشاط وعمل نوعي وما تشكله من لوحة وطنية للشباب من كل المحافظات اليمنية.. لافتا إلى ما يظهره الشباب اليمني من تميز وتألق في اكثر من مكان في العالم وفي مجالات مختلفة متى ما توافرت لهم الظروف الملائمة، وحاجة الحكومة إلى دماء جديدة خارج الأطر التقليدية.

واستعرض رئيس الوزراء مسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة وما حققته من نتائج إيجابية حيث حقق الاقتصاد الوطني لأول مرة هذا العام نسبة نمو إيجابي بأكثر من 2 بالمائة، ومتوقع ان يحقق العام القادم 3 بالمائة.. مشيرا إلى ان الحكومة حريصة على تخفيف الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة للمواطنين من خلال التسريع بمسار هذه الإصلاحات.

وتحدثت في اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي، رئيس مبادرة ماب يمن عبير الأثوري، حيث قدمت الشكر لدولة رئيس الوزراء على هذه اللفتة الطيبة تجاه فئة الشباب.. وقالت " لنا الفخر كشباب يمنيين ان رئيس حكومتنا شاب واكاديمي ونتطلع منه إلى النظر باهتمام إلى الشباب باعتبارهم يمثلون الشريحة الأكبر من السكان، ودورنا معكم ان نستثمر طاقات هؤلاء الشباب في البناء والاعمار والتنمية وعدم تركهم فريسة لاستخدامهم كوقود للحرب".

وتطرقت الأثوري إلى اهداف مبادرة ماب يمن في انطلاقتها الجديدة للعمل برؤية مختلفة تركز على الشباب اليمني في الداخل لإعطائهم فرصة اكبر، والعمل بنهج ابتكاري لمعالجة مشاكل الشباب والنهوض بدورهم.

رحبت الحكومة اليمنية، بدعوة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى تصنيف المليشيات الحوثية، جماعة ارهابية عالمية..مشيدة بكافة الجهود الاقليمية في هذا السياق، ليشمل ذلك حظر الاتصالات مع الجماعة وتجفيف منابع تمويلها.

واكدت الحكومة اليمنية، على مدى السنوات الثمان الماضية، خطر هذه المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني على الامن والسلم الدوليين، واعاقة جهود السلام والاستقرار في اليمن، ورفض كافة المساعي الحميدة لإنهاء الحرب والمعاناة الانسانية، بمافيها المبادرة السعودية، وإعلان الهدنة الاممية الاخيرة، ما يستدعي تصنيفها على رأس قائمة الجماعات الارهابية الدولية.

وقالت الحكومة في بيان وفقا لوكالة سبأ الشرعية "يكفي النظر لجرائم الحرب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان، لتسريع التصنيف الارهابي للمليشيات الحوثية التي تسببت باكبر ازمة انسانية في العالم، فضلًا عن ملايين القتلى والجرحى، والنازحين، واستنزاف القدرات الوطنية في كافة المجالات".

واضاف البيان "ان زراعة ملايين الالغام المحرمة في طول البلاد وعرضها اوقع وما يزال عشرات الآلاف من الضحايا، كما من شأن ذلك ان يعيق على مدى عقود قادمة فرص استثمار مقدرات البلاد واستقرارها، واضافة إلى ذلك فاقت انتهاكات المليشيات الحوثية بحق النساء والاطفال والصحفيين، والاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا، انتهاكات كافة المنظمات الارهابية حول العالم".

واشار البيان، إلى ان المليشيات الحوثية تقر بارتباطها الوثيق والتخادم مع جماعات العنف والارهاب في المنطقة المدعومة من النظام الايراني المصنفة على قائمة الارهاب، حيث يتلقى عناصر الجماعة مختلف انواع الاسلحة وتقنياتها، فضلًا عن دورات تدريبية على ايدي خبراء من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني.

ولفتت الحكومة، إلى ان المليشيات الحوثية ذهبت في اجراءاتها العدائية إلى اعاقة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها وتسخيرها لخدمة مجهودها الحربي، اضافة إلى احتجاز موظفي الاغاثة، وتهديدهم وتقييد حرية انتقالهم وانشطتهم الانسانية..مؤكدة استمرار المليشيات الحوثية بانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، بما في ذلك مهاجمة الاعيان المدنية في الداخل ودول الجوار والمياه الاقليمية والدولية واعتراض واختطاف السفن التجارية، واستمرارها باطلاق التهديدات والاستعراضات العسكرية تحضيرًا لمزيد من الهجمات الارهابية التي تستهدف حركة الملاحة الدولية.