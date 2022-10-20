مقتل نجل مدير أمن شبوة الأسبق إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل نجل مدير أمن محافظة شبوة الأسبق العميد عوض ذيبان الجبواني، الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بطقم كان يستقله العميد عوض ذيبان الجبواني، في أحد أحياء مدينة عتق.



وحسب المصادر فإن العميد ذيبان نجا من الانفجار، فيما أصيب نجله ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي لاحقاً متأثرا بإصابته.



ومؤخرا تصاعدت الاختلالات والحوادث الأمنية في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة ميليشيات المدعوم الانتقالي المدعومة إماراتيا منذ أغسطس الماضي.

