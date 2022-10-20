إب.. إصابة معلم برصاص مسلحين حوثيين في حزم العدين

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب معلم برصاص مسلحين من مليشيا الحوثي في محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل انتهاكات حوثية واسعة لكل فئات المجتمع.



وقالت مصادر محلية إن مرافقين للقيادي الحوثي (جمال الحميري) المعين من قبل المليشيا وكيلا لمحافظة إب، استهدفت بالرصاص معلما يعمل في مدرسة "العهد الجديد" بمديرية حزم العدين غربي المحافظة.



وأضافت المصادر أن الأستاذ "عبدالله منصر علي الشلح"، أصيب برصاص العناصر الحوثية، وذلك بعد قيامه بتقديم شكوى للنيابة العامة جراء تعرضه لاعتداء سابق من قبل ذات العناصر التابعة للقيادي الحوثي "الحميري".



يذكر أن مسلحين تابعين للقيادي الحميري، اقتحمت قبل أسابيع مدرسة العهد الجديد في منطقة "بني وائل" بمديرية حزم العدين واعتدت على المعلم الشلح أمام زملائه، وسط انتهاكات واسعة تطال المعلمين والمؤسسات التعليمية في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



