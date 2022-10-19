شبوة.. جريحان إثر هجوم استهدف مركزا أمنيا في مديرية ميفعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب شخصان، الأربعاء، في هجوم مسلح استهدف مركزا أمنيا في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "مسلحين قبليين هاجموا، صباح اليوم، مركز شرطة جول الريدة في مديرية ميفعة".



وأوضح أن المسلحين هاجموا المركز الأمني في محاولة لاستعادة سيارة محتجزة لدى الشرطة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين".



وأضاف المصدر، أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أحد جنود الأمن بالإضافة لأحد المهاجمين، مشيرا إلى أنه تم تعزيز مركز الشرطة بأطقم عسكرية وعلى إثرها لاذ المهاجمون بالفرار.



ومؤخرا تصاعدت الاختلالات والحوادث الأمنية في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة ميليشيات المدعوم الانتقالي المدعومة إماراتيا منذ أغسطس الماضي.

