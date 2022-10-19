تتكون من 120 شقة.. افتتاح مدينة السلام السكنية في تعز بتمويل كويتي

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، الأربعاء، افتتاح مدينة السلام السكنية، بدعم كويتي وإشراف جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.



وتضم المدينة السكنية 20 مبنى سكني من أربعة طوابق، مكونة من 120 شقة سكنية، إضافة إلى عدد من المرافق الخدمية بينها مدرسة ومخبز آلي ومركز حرفي ومشغل خياطة ومستوصف ومسجد ومحلات تجارية وتقع في منطقة حبيل سلمان، محيط جامعة تعز.



وخلال الافتتاح ثمن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، دعم دولة الكويت السخي الذي تقدمه لليمن ومحافظة تعز والذي توّج اليوم بافتتاح هذه المدينة كمشروع نموذجي ومتكامل، ويعد الأول من نوعه في تعز.



من جانبه أوضح محمود الصديق، رئيس جمعية النور، الجهة المنفذة للمشروع، أن "مدينة السلام مخصصة للأيتام والأرامل، وُزعت شققها السكنية على عشرات الأسر التي تم اختيارهم وفق معايير واضحة وشفافة من قبل لجنة مختصة".



وقال الصديق، إن الجمعية ستعمل على إدارة المدينة وتطوير المشروع، وستقوم بتقديم الخدمات الأساسية في المدينة بشكل مجاني دعماً للأيتام المستفيدين.



يذكر أن العمل في المدينة السكنية استمر لأكثر من ثلاث سنوات من البناء والتشييد في ظل ظروف صعبة مع استمرار الحصار على مدينة تعز وانهيار العملة الوطنية، وتحديات الحرب المستمرة.

