استهدف طقما عسكريا.. مقتل إثنين مدنيين بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة تعز

قتل مدنيان اليوم الأربعاء بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقال شهود عيان لـ"يمن شباب نت"، إن عبوة ناسفة انفجرت بطقم عسكري في منطقة القبة وسط المدينة ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين أثناء مرورهم من مكان الانفجار، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.



وذكر مصدر طبي لـ"يمن شباب نت" أن طفلة عمرها ثمانية أعوام وشخصا آخر يدعى إبراهيم الجماعي يعمل في القضاء قتلا جراء الانفجار وأصيب اثنين آخرين أحدهم والدة الطفلة.



ولم يصدر بعد أي تعليق من الجهات الأمنية حول الحادثة.



وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها خلال أقل من شهرين واستهدفت مركبات عسكرية ومدنية سقط فيها ضحايا من المدنيين.



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