مشهورة سناب شات السعودية رهف القحطاني تتحدى سما المصري بوصلة رقص مثير أمام والدها ..شاهد قبل الحذف

فنون - كتب سعد محمود - نشرت رهف القحطاني مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيه ترقص داخل سيارتها معبرة عن سعادتها بقيام والدها بدفع ثمن ساعتها.

وتعرضت رهف القحطاني لسيل من الانتقادات خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفاشنيستا الشهيرة بوذ نكهة وهي ترقص.

رقص رهف القحطاني وظهرت رهف القحطاني مرتدية عباية سوداء وترقص داخل سيارتها موجهة رسالة لوالدها قالت فيها: "كتير فرحانة إنك دفعت لي تمن ساعتي".

هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الفاشنيستا السعودية رهف القحطاني مقطع فيديو ترقص فيه، فكانت قد ظهرت راقصة في أثناء زيارتها لصديقتها مريم بنت عبد العزيز،

حيث وثقت عبر حسابها دعوة من الأخيرة لها وظهرت رهف القحطاني وهي ترقص على أنغام أغنية بسكوتاية كوتاية مقرمشة، لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وزميله حمادة مجدي وعلقت قائلة "دام في مصر يبقى أغاني مصرية".

كما رقصت داخل سيارتها، حيث تمايلت على أنغام المهرجان وهي تشير بيدها أن هناك المزيد من الرقص.

وتثير رهف القحطاني الجدل دائما بمقاطع الفيديو التي تنشرها عبر حسابها الشخصي والتي تتهم فيها بإثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي،

كما يتهمها قطاع كبير من جمهورها بالجرأة خاصة في ظل نشرها لعدد كبير من الإطلالات التي تثير بها الجدل وتستعرض أناقتها ورشاقتها، وقبل هذا المقطع نشرت رهف القحطاني مجموعة من الصور لتي وصفها البعض بجريئة وعرضتها لانتقادات واسعة.