لورديانا مولعه الساحل بوصله رقص بقميص شفاف يظهر ما تحته تتحدي فيها صافيناز.. ومتابع كسحتي سما المصري

فنون - كتب سعد محمود - شاركت الراقصة لوديانا مقطع فيديو مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام على موقع تبادل الصور والفيديو.

تظهر لورديانا في الفيديو وهي ترقص على أنغام “مهرجان يا موزة” لنجم المهرجان حسن شاكوش.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر بسبب وجود زميلة لها، مؤكدة أنها وقعت في إحدى الشركات التي رتبت لها الأعمال.

وتابعت: “كنت في البرازيل وأخبرني أحد الأصدقاء أنهم بحاجة إلى راقصة في شرم الشيخ، لذلك بدأت هنا”. وأشارت إلى أن الأغاني المصرية كانت مختلفة عن الأغاني البرازيلية، لذا استعانت بأصدقائها.