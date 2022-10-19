شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برئاسة الملك سلمان.. "الوزراء السعودي" يدعو لإدراج مليشيات الحوثي بقوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

كما جدد المجلس، خلال جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، التأكيد على استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، وفي بداية الجلسة، ثمّن أعضاء مجلس الوزراء، مضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من ثوابت سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وما أنجزته "رؤية 2030" من استراتيجيات وبرامج ومشروعات لصناعة مستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه، ومجمل مواقف المملكة ومبادراتها الدولية في دعم كل ما فيه خير للبشرية.

واستعرض المجلس، عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجددًا ما أكدته المملكة خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، من استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

كما أصدر عدة قرارات من أبرزها: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والإشراف الفني في جمهورية قيرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عمان في مجال الاقتصاد والتخطيط.

كما وافق على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فضلا عن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للموانئ، لأعوام مالية سابقة، والترقيات العاملين بوزارتي الخارجية والتجارة وغيرهما من المؤسسات السعودية.