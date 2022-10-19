بعد فشل تجديد الهدنة.. الحكومة اليمنية تعيد تشكيل فريقها المفاوض مع ميلشيات الحوثي (أسماء)

المنامة - ياسر ابراهيم - أعادت الحكومة الشرعية، الثلاثاء، تشكيل فريقها التفاوضي مع الحوثيين؛ وذلك بالتزامن مع فشل تجديد الهدنة، ورفض مليشيا الحوثي المقترحات الأممية بشأن تجديدها.

وحسب مصادر حكومية، فأن فريق المفاوضين الحكومي الذي أعيد تشكيله برئاسة وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وتسعة أخرين بينهم امرأتان، إحداهما من عدن والأخرى من مأرب.

كما ضمت التشكيلة الأسماء التالية:

أحمد عوض بن مبارك رئيسا

عبدالملك المخلافي عضوا

ناصر الخبجي عضوا

ياسمين القاضي عضوا

علي عشال عضوا

عبدالله ابو حورية عضوا

عبدالرحمن شيخ عضوا

عبدالخالق بشر عضوا

محمد العمراني مقررًا

ووصل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى العاصمة مؤقتة عدن، يوم الإثنين، بعد شهرين ونصف من مغادرتها منتصف أغسطس الماضي.

وقال مراقبون إن إعادة تشكيل فريق الحكومة المفاوض، يأتي في إطار إشراك الانتقالي ضمن الوفد الحكومي المفاوض مع مليشيا الحوثي؛ وفقا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي مطلع نوفمبر 2019م.