بالبكيني الاحمر ميريام فارس تشعل الجدل داخل الوسط الفني باطلالة فاضحة ..شاهد الان

فنون - كتب امير التهامي - تصدرت الفنانه ميريام فارس منصات التواصل الاجتماعي قامت الفنانه مريام فارس بالذهاب الى شرم الشيخ وقامت بالتقاط بعض الصور الخادشة لها على الشاطئ وكانت ترتدي ملابس جميله

وقامت الفنانه مريام فارس بنشر الصور لها بالبكيني الاحمر على انستغرام وبعض نشر هذه الصوره بساعات اثار الضجه كبيره داخل وسط الفني ونالت انتقاد واسعه من الجماهير ومن محبين ومتابعين على الفنانه مريام لارتدائها البكيني ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي…

وتصدرت مريام فارس وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد نشر صور لها على منصه التواصل الاجتماعي انستغرام وكانت ترتدي بكيني احمر شفاف اظهر ما تحته وانتشرت الصور بطريقه كبيره على وسائل التواصل الاجتماعي واثار ضجه واسعه.