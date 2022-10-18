بفستان اسود شفاف اظهر صدرها بالكامل نسرين طافش تشعل التواصل الاجتماعي بوصله رقص تحدت بها سما المصري وصافيناز

فنون - كتب امير التهامي - انتشر الفيديو مسرب للفنانه نسرين طافش وهي تقوم بوصله رقص وفستان اسود شفاف اظهر جسمها بالكامل على احد الشواطئ بشرم الشيخ وانتشر الفيديو بطريقه كبيره شاهد الفديو

الفستان اسود شفاف اظهر جسمها بالكامل نسرين طافش تشعل الجدل مجدا

تصدرت الفنانه نسرين طافش وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو على صفحتها الرسميه وهي تقوم بوصله رقص غير لائقه دامت لمده نصف ساعه على احد الشواطئ بشرم الشيخ وكانت ترتدي فستان اسود شفاف

امام الكاميرا على حسابها الرسمي على انستغرام وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره وواضحة واثار جدلا واسع داخل الوسط الفني ونال انتقادا كبير من الجمهور والمتابعين للفنانه نسرين طافش لاحتواء الفيديو على لقطات غير لائقه وخادشة للفنانه مما اثار جدلا واسعا حول الفيديو.