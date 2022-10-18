كما ولدتها امها .. انجي خوري تنافس سما المصري بفيديو ساخن جديد و تخطف جمهورها .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي - نشرت الفنانة انجي خوري مقطع فيديو لها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو وهي مرتدية مايوه من اللون الاخضر الشفاف الذي أظهر تفاصيل جسدها بالكامل.

وبدأت ترقص علي أنغام الموسيقى وبدأت تثير حركات الاغراء وكشفت عن اجزاء كبيره منها وعن التاتو الخاص بها.

مما انهالت عليها التعليقات بكثرة وأنها دائما ما تظهر بصور غير أخلاقية والتي تحس علي الفساد وجائت التعليقات علي النحو التالي اتقي الله حرام عليكي.

وليست المرة الأولي التي تنشر فيها انجي خوري هذه المقاطع أو الصور التي تظهر فيها بالطلالت خارجه عن الاداب والاخلاق.

ودائما ما تظهر بصور دون ملابس بصورة كبيرة حيث نشرت صورة مواخر وهي جالسة علي الارض وتقوم بحركات الاغراء وكانت ترتدي قطعة واحده فقط علي المناطق الحساسة لها.