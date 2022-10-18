إعلام أوكراني: شحن سفينة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالقمح تمهيدا لإرسالها إلى اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأنه تم شحن ناقلة البضائع PANGEO، التي ستسلم 40.000 طن من القمح تمهيدا لإرسالها إلى سكان اليمن.



وتعد هذه السفينة التي تم شحنها بالقمح في ميناء تشيرنومورسك؛ هي السادسة التي يستأجرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لمساعدة مختلف البلدان في مواجهة أزمة الغذاء.



ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية، الثلاثاء، عن وزارة البنية التحتية في البلاد، أن السفن الخمس الأولى سلمت أكثر من 120 ألف طن من القمح إلى إثيوبيا والصومال واليمن وأفغانستان.



وفي الوقت نفسه، يتم تفريغ 51400 طن من القمح الأوكراني من ناقلة البضائع SUPER HENRY في كينيا. وتعد هذه هي السفينة الأولى من بين تلك التي قامت بالفعل بتصدير القمح لاحتياجات ذلك البلد.



وقال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف، "لا يزال من أولوياتنا تزويد البلدان الأفريقية والآسيوية بالحبوب والزيوت النباتية الأوكرانية".



وأضاف، "حتى الآن، قمنا بالفعل بتصدير أكثر من 4.3 مليون طن من المواد الغذائية إلى بلدان هذه القارات. وتعمل جميع خدمات الموانئ في ظل الظروف الحالية ".



بالإضافة إلى ذلك، غادرت أربع سفن أخرى تحمل ما يقرب من 50000 طن من الأغذية للدول الآسيوية موانئ أوديسا الكبرى كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود، وفق المسؤول الأوكراني.



ولمدة شهرين ونصف من تشغيل ممر الحبوب، غادرت بالفعل 353 سفينة الموانئ البحرية الأوكرانية، وقد سلمت أكثر من 7.8 مليون طن من المنتجات الزراعية.

