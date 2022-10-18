الحكومة اليمنية تتطلع إلى تعاون ودعم إقليمي ودولي لنزع الألغام الحوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعربت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، عن تطلعها إلى تعاون ودعم إقليمي ودولي لنزع الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في البلاد.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفد منظمة هالو ترست، وهي أكبر منظمة إنسانية لإزالة الألغام في العالم، برئاسة مدير البرامج في المنظمة كالفن رايسن، ومدير برنامجها في اليمن عبدالله الخصاونه.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "جدد عبدالملك تطلع الحكومة إلى تعاون دولي وإقليمي، لتعزيز ودعم أنشطة وبرامج نزع الألغام وضرورة التحرك الدولي لإدانة سلوك مليشيا الحوثي بشأن زراعة الالغام وانتهاك القانون الدولي".



كما طالب بممارسة مزيد من الضغوط على المليشيا لوقف زراعتها، بعد أن حولت البلاد إلى أكبر حقل الغام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.



وقال رئيس الوزراء، إن "الألغام الحوثية المحرمة دولياً أصبحت تهدد كل منابع الحياة، وبات وجودها حاصداً لأرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين".



وأشار إلى أن مليشيا الحوثي عمدت الى نشر وزراعة الألغام بصورة عشوائية وغير موثقة بخرائط، ما يضاعف من صعوبة كشفها والتخلص منها.



ونوه بجهود المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، والبرنامج الوطني لنزع الألغام، مشدداً على ضرورة تكثيف الدعم الدولي والإقليمي في هذا الجانب لتفادي سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.



واطلع رئيس الوزراء من وفد منظمة هالو ترست على برنامجها في اليمن، حيث بدأت تدريب فرق لإزالة الألغام، وخططها المستقبلية بالتعاون مع الحكومة لجعل اليمن آمنة من الألغام، وفق الوكالة.



يشار إلى أن الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي بكثافة أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف اليمنيين في مناطق متفرقة، ولازالت تشكل خطرا كبيرا لسنوات قادمة.



