الحكومة اليمنية: مليشيات الحوثي رفضت كافة العروض بشأن تمديد وتوسيع الهدنة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران رفضت كافة العروض التي طرحت لتمديد وتوسيع الهدنة في البلاد.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وبحث بن مبارك مع غروندبرغ "مستجدات الأوضاع في بلادنا ونتائج الجهود التي يبذلها المبعوث في سعيه نحو تجديد الهدنة الأممية في ظل تعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكافة العروض والمقترحات التي قدمت لتمديد وتوسيع الهدنة".



وأشار إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة في سبيل تجديد الهدنة انطلاقاً من حرصها على تخفيف المعاناة عن كافة المواطنين وخاصة ممن هم في مناطق سيطرة هذه المليشيات.



وقال بن مبارك "إلا أن تمديد الهدنة اصطدم بتبعية هذه المليشيات للنظام الإيراني، وهو ما يؤكده رفضها حتى الآن لكافة العروض التي طُرحت في سبيل تمديد وتوسيع الهدنة".



من جهته، استعرض المبعوث الأممي الجهود التي يقوم بها في سبيل إنجاح مفاوضات تجديد الهدنة، مجدداً التزامه بمواصلة الجهود وبذل كل ما يمكن لتجديد الهدنة، والمضي قدماً في عملية السلام خدمة لتطلعات الشعب اليمني.



وفي وقت سابق اليوم قال رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إن "المليشيات الحوثية أحبطت آمال شعبنا في تحقيق السلام والاستقرار، وفي مقدمة ذلك استمرار الهدنة وتوسيعها، وصرف مرتبات أهلنا المقهورين في المناطق الخاضعة لها بالقمع والنهب".



وأكد العليمي في تغريدة على "تويتر" عقب عودته إلى عدن بالقول: "سأعمل واخواني أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة بلا كلل من أجل تلبية تلك الاحتياجات، وسنظل على العهد الذي قطعناه لشعبنا في الداخل والخارج حتى تتحقق أهداف شعبنا وتطلعاته في كل مكان".

