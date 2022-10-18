خبراء اقتصاديون يطالبون بإصدار قرار حكومي باستقلالية ميناء المخا إداريًا

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب عدد خبراء واقتصاديون ومسؤولون من السلطة المحلية في تعز ورجال أعمال وممثلون لشركات تجارية بإصدار قرار حكومي باستقلالية ميناء المخا إداريًا عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي وصفوها بغير الفاعلة.



جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في مدينة تعز اليوم الثلاثاء حول إعادة تشغيل وتطوير ميناء المخا.



ناقش المشاركون سبل ووسائل إعادة تشغيل الميناء بالنظر إلى أهميته المحورية لمحافظة تعز باعتبارها الأعلى من حيث الكثافة السكانية في البلاد، والأكثر احتياجًا لمثل هذه المشاريع التنموية في الوقت الراهن.



وأكد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي على أهمية مثل هذه الجلسات التي تسهم في تعزيز الدفع نحو إعادة تفعيل الميناء والعمل وفق الاحتياج والوضعية الخاصة للمحافظة التي تعيش حالة حرب منذ ثمان سنوات.



وقال المخلافي،" نثمن هذه الجهود، ونتطلع لأن تكون هناك قرارات رئاسية نابعة من الأهمية الاستراتيجية للميناء والمحافظة على حد سواء".



من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل، إن حرص المركز للعمل على ورقة سياسات عامة تهتم بإعادة تشغيل الميناء جاء مواكبة للمستجدات الحالية والتوجهات الرامية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.



وأضاف إسماعيل:" نسعى لإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لإحياء مثل هذه المنشئات الاستراتيجية المهمة".



بدوره استعرض الدكتور محمد سيف قحطان معد ورقة السياسات محاور الورقة التي ركزت على الوضعية الإنشائية والإدارية الحالية للميناء، والمشاريع التي يحتاجها لإعادة تشغيله وتطويره، والتحديات التي تقف في وجه ذلك، إضافة للعديد من المقترحات التي يمكن العمل بها لإعادة عمل الميناء من جديد.



وأكد المشاركون على أهمية تشكيل لجنة مهمتها التواصل مع السلطة المحلية بالمحافظة والعمل على آلية لإعادة تشغيل الميناء وتطويره.

