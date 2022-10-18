شكرا لبحثكم عن خبر رجل الأعمال الشعيبي يكسب مزاد بندقية اللواء مطهر الحكم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الشعيب | عادل حمران

فاز رجل الأعمال المعروف مروان الشعيبي، بمزاد قناص العميد المناضل الاكتوبري مطهر مثنى الحكم، والذي قدمه مزاد من اجل رصف طريق ( العوابل - الصلئة - القهرة - الرحبة )، وذلك في مزا استمر ثلاثة أيام.

ويعد اللواء مطهر مثنى موسى الحكم، احد ابطال ثورة اكتوبر المجيد ومن مناضلي الرعيل الاول، وتقلد عدد من المناصب وحاز على جملة من الشهادات والاوسمة نضير نضاله وجهوده الوطنية في سبيل الوطن.

كما تقلد عدد من المناصب آخرها مدير عام مديرية الحصين وقبلها مدير أمن الضالع والذي كان نموذجا في عمله يحظى بتقدير واحترام كل رفاقه وجنوده وقادته.

وجرى تحديد رسوم اشتراك المزاد بمبلغ وقدره 5 الف ريال سعودي لكل مشارك في المزاد على أن يعاد المبلغ لصالح رصف الطريق.

افتتح رجل الخير المعروف عادل القاضي المزاد بالف ريال سعودي، وشارك عدد من رجال الخير في هذا المزاد الخيري حتى وصل المبلغ الى 78,777 الف ريال سعودي، وكان من نصيب رجل الاعمال مروان الشعيبي.

وقال رجل الأعمال مروان الشعيبي إنه "من دواعي فخره واعتزازه مشاركته في هذا المزاد الخيري الذي يعود الى صالح رصف الطريق وتذليل الصعوبات امام اهله واحبابه من ابناء مناطق ( القهره/ الصلئة/ الرحبة) والذين عانوا كثيرا من وعورة الطريق ومشقة السفر خلال السنوات الماضية".

واضاف أن مشاركته بالمزاد وحرصه على الفوز به انطلاقا من حرصه على عمل الخير وعلى بذل الغالي والنفيس في سبيل العمل الخيري ومساعدة الآخرين، مؤكدا بان المساهمة في هذا العمل الخيري والانساني العظيم واجب انساني وديني علينا جميعا.



وتنازل مروان عن البندقية لصالح مشروع الطريق مؤكدا بان هذه البندقية تعد رمزيه عظيمة لقائد كبير وشخصية مناضلة منذ نعومة اظفاره، وان تقديمه اللواء مطهر الحكم لبندقيته دليل حبه لعمل الخير وحرصه على مساعدة اهله والوقوف بجانبهم باغلى ما يملك وهي قناصته الروسية التي خاض فيها غمار معارك صعبة ورسم خلالها ورفاقه تاريخ تليد سيسطر في ذاكرة الاجيال القادمة.



ووجد مشروع رصف طريق ( العوابل، القهوة، الصلئة، الرحبة) تفاعل خيري ومجتمعي كبير شارك فيها معظم رجال الخير من مغتربين وتجار ومواطنين واطفال ونساء من ابناء الشعيب والضالع ويافع داخل الوطن وخارجه حرصا منهم على تذليل الصعوبات في طريق مواطني هذه القرى الاهلة بالسكان والذين تحملوا مشقة السفر منذ عدة سنوات ومازالت الصعوبات تشاطرهم تفاصيل حياتهم كل يوم.