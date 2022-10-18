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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة ماريات موخينا، أخصائية التغذية الروسية، أن بعض المواد الغذائية لا تصلح للتجميد، لأن عملية التجميد تدمر الفيتامينات التي تحتويها.

احذر.. مواد غذائية لا تصلح للتجميد

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الكثيرين يجمدون مختلف الثمار والفواكه والخضروات الموسمية لفصل الشتاء. ولكن لا يمكن الحفاظ على جميع المواد الغذائية في درجة حرارة سلبية. لأن تركيب بعضها يتغير. فمثلا بعد التجمد تفقد الخضروات الورقية الفيتامينات ومضادات الأكسدة فيها.



وتقول، "لا ينصح بتجميد الخضروات الورقية والأعشاب، لأنه يسبب تدمير الكلوروفيل وفقدان الفيتامينات ومضادات الأكسدة ولن يبقى فيها سوى الألياف الغذائية".

وتضيف، تؤثر عملية التجميد سلبا في القيمة الغذائية للخضروات المحتوية على نسبة عالية من الماء.

وتقول، "لا ينصح بتجميد الخضروات المحتوية على الماء مثل الخيار والطماطم والكوسا، لأنها تصبح مثل السم بعد إذابة الجليد، وتفقد متانتها ومرونتها".

وتشير الأخصائية، إلى أن المواد الغنية بالبروتينات يمكن أن تتغير خصائصها بعد التجميد أيضا.

وتقول: "تتقطع خلال عملية التجميد الروابط البروتينية، ويفسد البروتين (Denaturation). كما لا ينصح بتجميد منتجات الألبان المخمرة، لأنها بعد التجميد تفقد عمليا معظم خصائصها المفيدة".

ووفقا لها، تقلل البرودة من نشاط الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في اللوز والفول السوداني والبندق. أي أن هذه المسكرات تفقد جودتها بعد تجميدها.

وتضيف، لا ينصح بتجميد الأجبان والموز أيضا.

يظن البعض أن المواد الغذائية المعالجة بطرق مختلفة أقل فائدة من الطازجة،إلا أن دراسة جديدة أثبتت عكس ذلك بالنسبة للأسماك.

وأجرى باحثون من شركة SINTEF النرويجية مجموعة تجارب بهدف معرفة تأثير طرق المعالجة المختلفة والتجميد على نوعية الأسماك. وبينت نتائج دراساتهم أن الأسماك المجمدة تحتوي على نفس العناصر المفيدة الموجودة في الأسماك الطازجة.



ويرى العلماء أن هذه النتائج مهمة للمستهلكين الذين يسعون إلى شراء أسماك مجمدة بأسعار منخفضة، وكذلك الذين يتخوفون من شراء أسماك طازجة لأنها قد تحتوي على طفيليات مضرة للصحة.

وتقول أخصائية علم التغذية تارا كونديل: "إنه أمر جيد أن تكون الأسماك المجمدة مفيدة كالطازجة، ويجب الكشف على السمك قبل شرائه، للتأكد من جودته، وعدم تغير لونه أو صدور رائحة غريبة له".

وبحسب ديلي ميل، فإن هناك بعض القواعد الواجب مراعاتها عند شراء الأسماك مجمدة:

- أن تكون الأسماك مجمدة فور اصطيادها.

- يجب حفظها في درجة حرارة منخفضة ومستقرة طيلة فترة التجميد.

- أن تجري عملية إذابتها مباشرة قبل الطهي.

ويشير الباحثون إلى أن طعم وبنية الأسماك التي جُمدت وخُزنت وتم إذابتها بالطريقة المذكورة أعلاه بقيت دون تغير خلال 10 أيام.

توصلت دراسة أجراها العلماء أن تناول كمية كبيرة من الأغذية التي تحتوي على دهون غير مشبعة تطيل العمر لأنها تقلل من فرص الوفاة بسبب أمراض القلب والسمنة والاضطرابات الأيضية الأخرى.

وذكر فريق من الباحثين تحت إشراف الباحثة دونغ فان من جامعة هارفارد الأمريكية أن الدهون الغير المشبعة تؤثر بشكل إيجابي على صحة الانسان، ولا سيما إذا ما حلت محل الدهون المشبعة أو الحمض الدهني المشبع (بالإنجليزية: Saturated Fatty Acid) والتقابلية (بالإنجليزية: Trans fat).

وتوصلت فان وفريقها إلى هذه الخلاصة بعد دراسة معطيات جمعتها الخدمات الاجتماعية والصحية في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين عامي 1992 و2012.

وقد تمكن العلماء بالاعتماد على هذه المعطيات من الحصول على معلومات حول النظام الغذائي والحالة الصحية لأكثر من 126 ألف شخص من بينهم متوسطو العمر وكبار السن، وتوفي بعضهم في فترة إنجاز التجربة. وهذا ما مكن العلماء من فهم العلاقة التي تربط بين نظامهم الغذائي والوفاة البكرة. كما تمكنوا من التوصل إلى المواد الغذائية التي تضر بصحة الانسان وتلك التي تقلل من فرص الوفاة المبكرة.

وتوصل العلماء إلى أن الدهون الأكثر ضررا على صحة الانسان هي الدهون التقابلية. فارتفاع نسبة هذه الدهون في النظام الغذائي بنسبة 2 بالمئة فقط يمكنه أن يزيد من خطر الوفاة بنسبة 16 بالمئة، أما الدهون المشبعة فارتفاع نسبتها في النظام الغذائي بنسبة 5 بالمئة يزيد فرص الموت بنسبة 8 بالمئة. ولكن تأثير الدهون الغير المشبعة كأحماض أوميغا 6، وأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك مختلف تماما على صحة الانسان إذ إن هذه الدهون تقلل من احتمالات الوفاة بـنسبة 11 بالمئة.

وذكر العلماء أن الدهون الغير المشبعة تقلل من فرص الوفاة لأنها تحمي من النوبات القلبية والسرطان والسمنة ومشاكل الرئة والاعصاب.