الشعيبي يناقش احتياجات عدن من المشاريع الخدمية والتنموية ويلتقي فريق مؤسسة وجود للأمن الإنساني

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- سبأنت:

ناقش مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع عدد من المعنيين بالمؤسسات الخدمية الرسمية في عدن، الاحتياجات من المشاريع الخدمية والتنموية.

وتطرق اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي في عدن بدر معاون، ومديرا المؤسسة العامة للكهرباء سالم الوليدي، والمؤسسة المحلية للمياه المهندس محمد باخبيره، ورئيس فريق الإغاثة والتعاون الدولي في مكتب رئيس الجمهورية الدكتورة مريم الدوغاني، وعدد من المسؤولين بالجهات ذات العلاقة، إلى حاجة مدينة عدن لحزمة من المشاريع في مجالات الصحة العامة والسكان، والطاقة الشمسية، والصرف الصحي، والمدارس الحكومية ، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المجالات.

وأكد الدكتور الشعيبي، أهمية تكاتف ومضاعفة جهود الجميع في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع للعمل سوياً والمضي قدماً صوب البناء والتنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة الراهنة.

وعلى صعيد آخر، اطلع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومعه رئيس فريق الإغاثة والتعاون الدولي في مكتب رئيس الجمهورية الدكتورة مريم الدوغاني خلال لقائه في عدن، اليوم، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض، على أنشطة وبرامج المؤسسة في عدد من المجالات لا سيما المجتمعية والتوعوية والحقوقية.

وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، على أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الإنسانية والمجتمعية في تقييم الاختلالات لما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء، وتقييم مستوى الشفافية بالعمل الحكومي ودعم جهود الحكومة في معالجة المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها.