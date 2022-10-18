نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد .. أشرس مشهد مسرب للزعيم عادل عندما تحويل التمثيل إلى واقع إمام مما تسبب في نزيف الفنانه يسرا وبكائها وتمزيق فستانها.. لن تصدق ماذا فعل المخرج على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - يعتبر فيلم رسالة إلى الحاكم من أفضل الأفلام التي قدمتها النجمان عادل إمام ويسرا خلال سلسلة أفلامهما معًا. المناصب التي يقع فيها القائد.

لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون عن فيلم “رسالة إلى الوالي” هو أن أحد مشاهده تسبب في إصابة يسرى بظهرها عندما هدد الراحل مصطفى متولي عادل إمام بتمزيق فستانها خلال مشهد لم يكن يتوقعه أحد. من شأنه أن يسبب الذعر والذعر للطاقم. التصوير والمشهد.

ما إن انتزع مصطفى متولي الفستان وسحبه حتى صرخت يسرا بشكل رهيب بسبب ألمها الشديد . لأن الفستان لم يتم تصميمه بالشكل الذي تم الاتفاق عليه . بحيث يسقط بمجرد أن يمسكه متولي. كانت خيوطها قوية جدا خلافا لما كان متوقعا فلم يكن من السهل قصها على ظهر يسرا.

ونتيجة لذلك مع قوة متولي وشدة الخيوط . نزف جسد يسرا للصراخ وتوقف التصوير . ثم اضطر الجميع للاطمئنان على النجم الكبير من المخرج نادر جلال وعادل إمام . إلى جانب مصطفى متولي الذي استمر في تقديم سلسلة من اعتذارات الي يسرا