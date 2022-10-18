شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة يعود إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، قبل قليل، إلى العاصمة المؤقتة عدن. ووصل الرئيس رشاد العليمي إلى عدن قادمًا من المملكة العربية السعودية الرياض. وبحسب مصادر محلية بأنه كان في استقبال الرئيس العليمي بمطار عدن الدولي عددٍ من المسؤولين الحكوميين.

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