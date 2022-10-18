شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء تعتقل قاتل السفير اليمني الأسبق لدى إثيوبيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شرطة العاصمة اليمنية صنعاء، الاثنين، القبض على قاتل السفير الأسبق لدى إثيوبيا درهم نعمان الحكيمي.

وقال موقع "المسيرة نت": "تمكنت شرطة أمانة العاصمة من إلقاء القبض على المتهم بقتل المجني عليه درهم نعمان الحكيمي، وذلك بعد ساعات من ارتكابه للجريمة".

وأمس الأحد، قال مصدر في السلطة المحلية في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحاً أطلق النار على سفير اليمن الأسبق لدى إثيوبيا اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي، في منزله بمنطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء.