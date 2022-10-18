بدون خجل .. دنيا بطمة كيوم ولدتها امها بأحدث ظهور لها علي موقع انستجرام ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود - نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة عدة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام، حيث ظهرت فيها بإطلالة هادئة وناعمة لم يكن يتعود عليهما متابعو بطمة على هذا النوع من الإطلالات للفنانة المغربية، التي كانت أغلب إطلالاتها مثيرة للجدل، ولكن هذه المرة ظهرت بفستان أحمر مخملي ومكياج هادئ.

الصور التي نشرتها بطمة ظهرت فيها بإطلالة مميزة وجذابة في الوقت نفسه، وقد اختارت فيها فستاناً باللون الأحمر الداكن، وتوسطه حزام باللون ذاته زاده جمالاً وأناقة، وارتدت أيضاً حذاء باللون نفسه تناسق مع إطلالتها هذه

أمّا من الناحية الجمالية، فقد طبقت دنيا بطمة مكياجاً ناعماً أظهر تَفَاصيل جمال وَجهِهَا مكتفية بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر.

كما نشرت دنيا بطمة أيضاً صورة تجمعها بالفنانة سعاد المجاهدي، مهنئة إياها بأغنيتها الجديدة «حبي واعر»، وكتبت دنيا تعليقاً قالت به: «حبيبتي سعاد لغزالة، ألف مبروك أغنية حبي واعر، عجييييبة غادي تسمعوها قريبا أحبابي»

كانت دنيا بطمة قد تعرضت مؤخراً للكثير من الانتقادات في آخر ظهور لها، وذلك في الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي قميصاً باللون الأحمر وسروال جينز ضيقاً، حيث عَبّر المتابعون عن انزعاجهم من هذه الإطلالة بسبب السروال الضيق الذي ارتدته وجعلها تبدو سمينة، علماً بأنها تحافظ على رشاقتها…

https://www.instagram.com/p/Cbe16UmA7kM/