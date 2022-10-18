شاهد .. ملكة جمال لبنان تخلع ملابسها علي حمام السباحة وتكشف جمال جسدها ومتابع: ملبن

نشرت ملكة جمال لبنان الجميلة ماريا رعيدي ، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام ، صورة لها داخل الحمام بإطلالة جريئة للغاية.

ظهرت ماريا رعيدي في صورتها التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام ، بفستان أسود قصير جدا كشف فخذيها ، حيث ظهرت الصورة من داخل حمام السيدات في أحد الفنادق والتقطت الصورة أمام مرآة الحمام.

وبعد هذه الإطلالة أثارت الصورة إعجاب محبي ماريا رعيدي ، واعتبر البعض صورتها جريئة للغاية ، خاصة أنها تعرض فخذيها الجميلين بإطلالة جذابة.

يشار إلى أن ماريا رعيدي حصلت على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 ، وفازت بلقب عن جدارة لجمالها. ولدت ماريا رعيدي عام 1995 في قضاء البترون لأب لبناني وأم روسية ، ودرست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

بدأت شهرتها عام 2018 ، فور إعلانها ملكة جمال لبنان ، واشتهرت كثيرًا بسبب حب الجمهور لها ولجمالها البريء.



