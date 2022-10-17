شرطة تعز: استمرار التحقيقات في اختفاء طالبة وهناك "نتائج طيبة" ستوضح لاحقا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة تعز، الاثنين، أن قضية اختفاء الطالبة "نهى" رهن التحري وأن الأجهزة المختصة تبذل جهود كبيرة للوصول إلى حقيقة الحادثة.



وقبل نحو خمسة أيام، أعلنت أسرة الطالبة المختفية أنها فقدت التواصل بابنتها منذ خروجها من منزلها الخميس الماضي، حيث كانت متوجهة إلى جامعة تعز الواقعة في منطقة حبيل سلمان غرب المدينة.



وقال الناطق باسم الشرطة المقدم أسامة الشرعبي، في تصريح مصور نشره على صفحته في الفيسبوك، إن "التصريح بأي تفاصيل حاليا حول القضية يؤثر على مسار الإجراءات"، لافتًا إلى أن هناك "نتائج طيبة".



وأضاف أنه خلال الساعات القادمة ستعقد إدارة عام الشرطة مؤتمر صحفي توضح فيه تفاصيل هذه القضية والقضايا الاخرى.



وأوضح الشرعبي لنه "لم تثبت أي قضية اختطاف لفتاة منذ العام ٢٠١٥م وحتى الآن في تعز رغم ما أثير من قضايا امتنعت الأجهزة الأمنية عن التصريح بنتائجها حرصا على مصلحة الضحايا والأسر".



ودعا الشرعبي جميع الناشطين ووسائل الإعلام إلى التحري ومراعاة مثل هذه القضايا الحساسة.



وكان العشرات من طلاب جامعة ‎تعز نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة الكشف عن مصير الفتاة.



ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها "كلنا نهى" و"نريد الأمان".



في السياق، التقى محافظ المحافظة نبيل شمسان أقرباء الطالبة المختفية وأكد لهم أن وجه جميع الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق والبحث لمعرفة ملابسات القضية، وفق المركز الإعلامي للمحافظ.



وقال شمسان إن التحقيقات مستمرة وسيتم حال استكمال التحقيق الرفع بملف القضية ولن يتم التساهل إزاءها.

