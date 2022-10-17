مقتل 6 من عناصر الحوثي وإصابة أخرين في اشتباكات داخلية غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل 6 من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وأصيب آخرون، الاثنين، في اشتباكات داخلية غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات اندلعت بين مجموعة متحوثة بقيادة عبدالرحمن الجرزي، وأخرى بقيادة سامي نصر أحمد في عزلة أخدوع أسفل بمديرية مقبنة غربي تعز.



وأضافت أن الاشتباكات خلفت 6 قتلى من الطرفين عدد من الجرحى، مشيرا إلى أن التحشيد مستمر بين الطرفين، بما في ذلك تعزيزات بالأطقم والعربات العسكرية.



وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات اندلعت بين المجموعتين الحوثيتين على خلفية منع التغذية عن مجموعة سامي نصر أحمد المكنى "أبو الكرار"، والذي يعمل قائدا لأحد مواقع المليشيا في منطقة مقبنة.



وبين الحين والأخر تتكرر المعارك بين المجموعات المتحوثة في مناطق مختلفة من تعز، وتعود أسبابها غالبا إلى الخلاف حول تقاسم حصص التغذية والذخيرة، والمتاجرة بها في السوق السوداء بالإضافة إلى الجبايات التي يتم فرضها على المواطنين .

