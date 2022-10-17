حكومة اليمن تحذر من خطورة استيراد مليشيات الحوثي النفط عبر "شركات وهمية"

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت الحكومة اليمنية، يوم الإثنين، من خطورة قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستيراد المشتقات النفطية عبر شركات وهمية.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، في العاصمة السعودية الرياض.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "ناقش بن مبارك مع هوف الأوضاع السياسية ومساعي تمديد الهدنة وتوسيع بنودها"، معبرا عن تقدير اليمن للحرص الذي تبديه هولندا وجميع الدول الأوروبية على إيجاد حل سلمي في البلاد.



ونوه بن مبارك، بالتعامل الإيجابي من قبل الحكومة وما ابدته من مرونة في التعامل مع مقترحات المبعوث للمحافظة على الهدنة في اليمن.



وقال إن "الطبيعة العدوانية والإجرامية لمليشيا الحوثي اتضحت من خلال احباطها لجهود تحقيق السلام وتعطشها للحرب وسفك الدماء".



وأشار إلى أن ما تسوقه مليشيا الحوثي من ذرائع لتبرير رفضها للسلام انما تهدف من خلالها الى تضليل الراي العام في مناطق سيطرتها.



وأضاف، إن استمرار مليشيا الحوثي بنهب موارد ميناء الحديدة ورفضها تخصيص تلك الموارد لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها سواء بعد اتفاق استكهولم أو تنفيذا لمقترح الهدنة الموسعة المقدم من المبعوث يؤكد أن تربح المليشيا من الحرب يشكل عائقاً أمام قبولها بالسلام".



ونبه وزير الخارجية لخطورة قيام مليشيا الحوثي باستيراد النفط عبر شركات وهمية واستخدام ذلك في عمليات غسيل الأموال وتمويل الحرب وطالب باستهداف الشبكة المالية لمليشيا الحوثي وتعطيلها.



كما تطرق لقضية خزان النفط صافر، مثمناً ما تبذله مملكة هولندا من جهود لتجنيب اليمن والمنطقة خطر كارثة بيئية كبرى بسبب تعامل مليشيا الحوثي غير المسؤول مع هذه القضية وتعمدها إبقاء التهديد البيئي الذي يشكله الخزان المتهالك ماثلا.



من جانبه أشار السفير الهولندي، إلى استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة واحلال السلام، مؤكدا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتهت الهدنة بين الحكومة ومليشيات الحوثي التي بدأت في مطلع أبريل الماضي، وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرج فشل جهوده في التوصل إلى اتفاق لتمديدها بسبب اشتراطات حوثية.

