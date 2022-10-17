دعت الحكومة للتدخل.. السلطة المحلية بتعز تعلن ارتفاع إصابات "الحميات" إلى 8 آلاف حالة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بالحميات إلى أكثر من 8 آلاف، ودعت الحكومة إلى التدخل لتوفير المستلزمات الصحية والوقود للمستشفيات.



جاء ذلك خلال اجتماع للمحافظ نبيل شمسان مع وكيلة المحافظة الشئون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق ومدير مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي.



وبحسب المركز الإعلامي لمحافظة تعز، فان الاجتماع ناقش الأوضاع الصحية في المستشفيات والخطط والإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار الحميات ومنها حمى الضنك.



واستمع شمسان إلى تقرير عن انتشار الحميات الأوضاع الصحية في المستشفيات والإجراءات المتخذة للمكافحة وتقليل نسبة الإصابة وتوفير المستلزمات الطبية.



وأفاد التقرير بارتفاع أعداد الإصابة إلى أكثر من 8 الف مصاب، مشددا على أهمية تدخل وزارة الصحة لتوفير المحاليل ومادة الديزل للمستشفيات.



شدد محافظ تعز على ضرورة تنفيذ الخطط الوقائية قبل انتشار أي وباء تتضمن عناصر وعمليات وإجراءات المواجهة والرش الضبابي وردم الآبار والبؤر المفتوحة واحتواء آثارها.



كما شدد على التحرك بناء على المشاركة والعمل الجماعي يشترك فيه صندوق النظافة والتحسين ومكتب الأشغال العامة ومؤسسة المياه بالتنسيق مع المنظمات الداعمة وترشيد الدعم الصحي وفقا للأولويات وأهمها مواجهة انتشار مرض حمى الضنك.



وقال شمسان، إن السلطة المحلية ستدعم بشكل طارئ توفير مادة الديزل ودعم احتياجات المختبر المركزي لتوفير قرب الدم للمصابين ومخاطبة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل بناء على خطة شاملة للمواجهة بعيدا عن العمل العشوائي.



وأضاف،" سأتابع الإجراءات بشكل يومي وأي تقصير لمكتب الصحة أو مدراء المستشفيات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المقصرين".



وتابع،"لن نتساهل أبدا بأرواح الناس مهما كانت الإمكانيات داعيا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات والارشادات التوعوية لمكافحة البعوض الناقل للمرض".



ويتهم مكتب الصحة في تعز، بالفساد ولفشل في إدارة الأوضاع الصحية وعدم توفير المستلزمات الطبية واللوجستية للمستشفيات الحكومية في المدينة المحاصرة من قبل مليشيات الحوثي منذ 8 سنوات.



