شاهد .. سما المصري كشفت المستخبي في حمام السباحة ومتابع: كسحت صافيناز وانجي خوري

فنون - كتب سعد محمود - سما المصري دائما الإثارة والمتعة دائما ما تظهر سما المصري بملابس صالحه للجمهور ودائما ما تتعرض دائما وتظهر بعض اشياء من جسدها واشتهرت سما المصري بعرض فيديوهات لها مثيره .

وظهرت سما المصري مؤخرا بعرض فيديو لها وهي داخل احدى حمامات السباحه في احد الفنادق السياحيه بدون ملابس ظنا منها انها وحدها .

وظهرت سما المصري بدون ملابس في حمام السباحه مما اثاره بعض الجدل حول ما تفعله وسام المصري من اشياء مخالفه للمجتمع المصري اظهار بعد مفاتنها .

وظهرت سما المصري في هذا الفيديو وهي تشرح كيفيه تعليم السباحه وقالت كلمتها الشهيره هوبا هوبا تعليم السباحه اهو واحيانا ما ظهرت سما المصري في الجاكوزي تحدث عن افاده الجاكوزي للبشره ونظافه الجسم هذا الفيديو نال على كثير من معجبين سما المصري