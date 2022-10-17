مدير مكتب رئاسة الجمهورية يتفقد مستشفى عدن العام

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يزيد بن سلمان - شبوة - الشعيبي يطلع على الاستعدادات النهائية لإعادة افتتاح وتشغيل مستشفى عدن العام

عدن - سبأنت:

اطلع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، اليوم، على الاستعدادات النهائية الجارية حالياً لإعادة افتتاح وتشغيل مستشفى عدن العام في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب إعادة تأهيله بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لخدمة المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة.

وطاف الدكتور الشعيبي، ومعه أمين عام المجلس المحلي في عدن بدر معاون، وعدد من مدراء المكاتب الخدمية الأساسية والمعنيين، في أرجاء المستشفى..متعرفاً من المعنيين على جهود إنجاز أعمال التأهيل وتزويد المستشفى بعدد ألفين و 187 جهازاً ومستلزمات طبية، وذلك تمهيداً لبدء تشغيل المستشفى بسعة سريرية تبلغ 270 سريرا، وعدد 14 عيادة نوعية ومركز القلب، وتشمل العيادات العيون، والأطفال، والجلدية، والأسنان، والأذن والأنف والحنجرة، والعظام، والباطنية، والصحة الإنجابية، وكذا غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي.

وأشاد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بالدعم السعودي لقطاع الصحة بشكل عام ومستشفى عدن العام بشكل خاص، والذي يأتي امتداداً واستمرارا لدعم الأشقاء في المملكة للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان .. منوهاً بأن إعادة افتتاح وتشغيل مستشفى عدن سيساهم في تعزيز القطاع الصحي ومستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وعلى صعيد متصل، اطلع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، اليوم، على مستوى سير التجهيزات والاستعدادات النهائية لتشغيل مركز الكويت الصحي للطوارئ التوليدية بمديرية خور مكسر في عدن.

وتشمل جهود تشغيل مركز الكويت الصحي، انتداب طاقم طبي بتخصصات النساء والولادة (طوارئ توليد)، ومواليد وأطفال، وقابلات، وتمريض أطفال، ومختبرات، إضافة إلى إمداد المركز بخدمتي الكهرباء والمياه، وربط المركز بشبكة الصرف الصحي، وكذا التنسيق مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتهدف كل تلك الجهود لتشغيل المركز وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خصوصا من ذوي الدخل المحدود لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة بالمرحلة الراهنة، نتيجة استمرار الحرب. https://sabanew.net/upload/thumbs/166601308980529940.jpeg https://sabanew.net/viewstory.php?id=91095