شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين الغير مقيم لدى بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين الغير مقيم لدى بلادنا الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين الغير مقيم لدى بلادنا

وخلال اللقاء، رحب بن مبارك بالسفير البحريني الغير مقيم..مثمنًا العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين واهمية تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة..مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسفير لنجاح اداء مهام عمله بما يعزز من تعزيز العلاقات التعاونية والدفع بها إلى آفاق اوسع.

وأطلع بن مبارك، السفير البحريني، على اخر المستجدات في عملية السلام وجهود المبعوث الأممي في تحقيق السلام مقابل تعنت الحوثيين ورفضهم للجهود التي تبذل وتهديدهم لأمن واستقرار اليمن والمنطقة خدمة للاجندات الايرانية التوسعية والتخريبية.

من جانبه اكد الشيخ علي آل خليفة، موقف بلاده الثابت تجاه الشرعية الدستورية ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه..معربًا عن تطلعه لبذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مدير دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي.

شارك وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، ومعه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، في اجتماع دولي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور رفيع المستوى ممثلا بمدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وذلك على هامش اختتام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.

واستعرض الوزير بن بريك، مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي في اليمن.. قائلا " إن اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أصبح أكثر من نصف سكان اليمن غير قادرين على الحصول على الغذاء الكافي، كما تزايدت نسب الفقر والجوع وسوء التغذية، نتيجة الأزمات المتعاقبة وظروف الحرب وتداعيات جائحة كورونا، فضلا عن التداعيات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية - الأوكرانية على الوضع الغذائي في اليمن".

ودعا وزير المالية، العالم إلى زيادة التركيز على تطورات الوضع الإنساني في اليمن، في ظل تصاعد حِدة انعدام الأمن الغذائي والاقتراب من حالة المجاعة بين أوساط الأسر في بعض مناطق الجمهورية، أسوة بتركيز العالم اهتمامه على تطورات الأوضاع في عدد من الدول التي تشهد صراعات وكوارث طبيعية.. لافتا إلى الآثار الكارثية للحرب الروسية - الأوكرانية على الفئات الأكثر فقرا في اليمن، في ظل الأوضاع الحالية وانخفاض المخزون السلعي وارتفاع الأسعار، كون اليمن يستورد تقريبا 45% من احتياجاته الأساسية أغلبها من مادة القمح، من روسيا وأوكرانيا.

وتطرق إلى الجهود والإجراءات والإصلاحات الحكومية لمواجهة التضخم وتخفيف المعاناة، والتي تشمل العمل على تحسين مستوى دخل الموظفين من خلال إطلاق العلاوات والتسويات المتوقفة منذ عام 2013م، والتخطيط لزيادة النفقات الصحية للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة واستمراريتها، والبحث عن مصادر تمويل خارجية لتغطية المشاريع التنموية والرأسمالية بهدف تحريك عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، وحث المنظمات على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى تقديم المساعدات التنموية لتعزيز القدرة على الصمود، والعمل على تأهيل البنية التحتية الزراعية.

وأعرب بن بريك، عن تطلع الحكومة إلى دعم جهودها وسياساتها الرامية إلى تحسين سُبل العيش وزيادة الأمن الغذائي من خلال دعم البنية التحتية الزراعية ودعم المزارعين وإصلاح الطاقة ودعم القدرات المؤسسية، ودعم السياسات النقدية والمالية بما يحقق استقرار العملة الوطنية وتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الحماية الاجتماعية.. معبرا عن شكر وتقدير الحكومة لمواقف وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهم المباشر للشعب اليمني.