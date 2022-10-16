اليمن.. مسلحون يغتالون دبلوماسيا سابقا في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اغتال مسلحون، مساء اليوم الأحد، سفير يمني سابق، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات المدعومة من إيران.



وقالت مصادر مطلعة إن مسلحون اغتالوا السفير السابق لدى إثيوبيا، اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي في شارع حدة في صنعاء.



وكتب نجيب الحكيمي على صفحته في الفيسبوك: "خالي العزيز الشخصية الوطنية الكبيرة اللواء درهم نعمان يتعرض لإطلاق نار ويفارق الحياة على اثره يومنا هذا الأحد ولا نامت أعين الجبناء"، دون مزيد من التفاصيل.

وتفيد المصادر بأن مليشيا الحوثي كانت قد وضعت اللواء الحكيمي تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2015م وقيدت حركته ومنعته من السفر إلى خارج صنعاء.

يشار إلى أن الحكيمي الذي ينحدر من محافظة تعز، هو أول محافظ للجوف بعد ثورة 26 سبتمبر وكان محافظا لمحافظات ذمار ومأرب، وشبوة، كما تقلد مناصب أخرى منها رئيس المنطقة الحرة في عدن وأخرها سفير اليمن لدى إثيوبيا.