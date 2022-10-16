نقابة الصيادلة تكشف تورط قيادي حوثي بتهريب أدوية السرطان المنتهية بصنعاء 

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت نقابة ملاك الصيادلة، اليوم السبت، عن تورط القيادي الحوثي المعين رئيسا للهيئة العليا للأدوية بصنعاء محمد الغيلي، بتهريب أدوية السرطان، بعيدا عن الاجراءات الرسمية.

ونشرت نقابة ملاك صديليات المجتمع باليمن، وثيقة تطلب القيادي الحوثي الغيلي للهيئة العليا للأدوية بعدن بعمل مذكرة للافراح عن الادوية السرطانية التابعة لإحدى الصيدليات التي تقوم ببيعها بصنعاء وتعز.

يأتي هذا ردًا على اتهام القيادي الحوثي الصيادلة بتهريب وبيع الأدوية المهربة، نافية تورط الصيدليات في هذه العمليات غير المشروعة.

وارتفع عدد ضحايا أطفال السرطان بصنعاء الى 22 طفل؛ نتيجة حقن بدواء مهرب، وسط اتهامات للحوثيين بالتورط مع شبكة تهريب الأدوية.