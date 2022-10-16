شكرا لبحثكم عن خبر اغتيال درهم نعمان محافظ شبوة سابقاً في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغتال مسلحون مجهولون قبل قليل سفير اليمن السابق في أديس أبابا "درهم نعمان" أمام منزله في العاصمة المختطفة صنعاء . وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سفير اليمن السابق في أديس أبابا "درهم نعمان" أمام منزله في حي الصافية وأردوه قتيلا على الفور . وسبق المقتول أن شغل منصب رئيس المنطقة الحرة بعد ومحافظ محافظة شبوة. وتراس نادي الميناء الرياضي مطلع الألفية الجديدة.

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