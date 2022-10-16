ستعرض بذكرى عيد الجلاء.. مزاد عالمي في لندن لبيع أكثر من 40 قطعة من آثار اليمن القديم

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف باحث يمني مختص في الآثار عن مزاد عالمي لبيع أكثر من 40 قطعة أثرية "ذهبية وبرونزية" من تاريخ اليمن القديم ستعرض في 30 نوفمبر القادم بذكرى عيد الجلاء.



وقال عبدالله محسن -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن "دار مزادات تايم لاين في لندن سيعرض ما يزيد عن ستة آلاف قطعة أثرية من أنحاء العالم منها (110) قطعة أثرية مصرية، وأكثر من (40) قطعة ذهبية وبرونزية من آثار اليمن القديم".



وأشار إلى أن القطع الأثرية، من مجموعات تجار آثار من فرنسا وبريطانيا واليابان وإسرائيل؛ أبرزهم شلومو موساييف.



وأكد محسن أن من المعروضات جمل من اليمن من سبائك النحاس مع نقوش بالغة التعقيد في أحد جانبيه بحسب وصف المزاد، من القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وزنه (104) جرامات، استحوذت عليه مجموعة فرنسية في الثمانينيات، وقد أرسلت صورته إلى أحد المختصين الأفاضل في هذا النوع من الآثار لدراسته.



وأضاف، "من ذات المجموعة الفرنسية يعرض تمثال جمَّال مع جمله المصنوع أيضاً من سبائك النحاس من القرن الثاني إلى الأول قبل الميلاد وارتفاعه (8 سم) ويزن (120) جراماً".



أما المجموعات الذهبية -يقول الباحث محسن- إن "شركة المزادات عادة فإنها تكتب اسم الدولة التي تنتمي الآثار الذهبية إليها مثل فارس والعراق ومصر، إلا اليمن فإنها تدرجها غالباً تحت مسمى عام "ذهب غرب آسيا".



ولفت إلى أن اليمن إحدى أبرز دول هذا النطاق الجغرافي التي لها تسمياتها المستقلة في المزاد دوناً عن اليمن، مضيفا: "بمطابقة الآثار الذهبية من هذا النوع مجهولة الدولة بمجموعات الذهب اليمني في المتحف البريطاني وجدت أنها متطابقة معها، مما يؤكد أنها من اليمن".



وأورد أرقاما يمكن الرجوع إليها للحصول على معلومات إضافية منها الرقم المرجعي في المتحف البريطاني (136818) أو رقم التسجيل (1977,0226.20) وإلى مجموعات الذهب المهداة والمباعة من شريف "شيخ" بيحان حسين الهبيلي إلى الضابط البريطاني نيكولاس رايت.



كان الهبيلي اشترط على بعثة ويندل فيلبس أن له أي تحف من الذهب يتم اكتشافها وللبعثة بقية الآثار، الأمر الذي يدعو إلى السخرية وإلى الحزن في ذات الوقت، وفق محسن.



وبين الفينة والأخرى تعرض مواقع متخصصة بالمزادات العالمية بيع مجموعة كبيرة من قطع آثار يمنية نادرة وقيمة منهوبة.



وتعرضت الآثار والمخطوطات اليمنية لعملية تجريف ونهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد خصوصا الأعوام الأخيرة، وبيعها في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل.

