بتواطؤ حوثي.. صنعاء: عصابة مسلحة تقتل امرأة في منزلها بخولان الطيال

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت امرأة في منتصف عقدها الثاني من العمر طعنًا، أمس السبت، على يد عصابة مسلحة، في بني جبر مديرية خولان الطيال، شرق العاصمة صنعاء، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بالوقوف وراء هذه العصابة.

وأوضحت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن عصابة مسلحة مجهولة اقتحمت منزل المواطنة "فاطمة محمد القاضي" البالغة من العمر٢٧عاماً في قرية بني سند بعزلة جبل بني جبر بخولان الطيال، أثناء غياب زوجها "عبدالله علي سند" للعمل في العاصمة صنعاء".

وحسب المصادر، فأن المرأة حاولت منع العصابة اقتحام المنزل ودخوله بالقوة، ما دفعهم لقتها طعنًا، ثم قاموا بنهب محتويات المنزل، ولاذوا بالفرار.

وأكدت المصادر في خولان الطيال أن هذه الجريمة المروعة تأتي في ظل الفساد الذي يمارسه المشرف الحوثي المُكنى "ابو العباس" علي مفلح الخولاني، الذي أتاح للعصابات المسلحة العبث بأموال المواطنين ودمائهم.

وتأتي هذه الحادثة، ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد انفلاتاً أمنياً ومحاولات سطو مماثلة وتفشٍ للجريمة المنظمة في كل المدن الواقعة تحت سلطتها.