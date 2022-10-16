قوات الجيش تعلن إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي غرب تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، غرب محافظة تعز، غربي البلاد.

وحسب المركز الإعلامي لمحور تعز، فقد تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لقوات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة لمليشيا إيران الحوثية غرب مدينة تعز.

ونشر المركز صورا للطائرة التي تم إسقاطها من قبل دفاعات الجيش غرب المحافظة.



وفي وقت سابق، أخمدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية مصادر نيران لمليشيا الحوثي الإرهابية شرق وغرب تعز.

واستهدفت المليشيا بالمدفعية مواقع الجيش في محيط جبل هان غربًا، وبالصرمين شرقًا غير أن أبطال الجيش والمقاومة ردوا على مصادر تلك النيران وأخمدوها.