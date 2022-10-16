شكرا لبحثكم عن خبر مقتل 3 وإصابة 22 بإصابات خطيرة في حادث سير مروع باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) - قالت مصادر محلية وطبية في اليمن يوم الأحد إن ثلاثة أشخاص، بينهم مسن وامرأة، لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حادث سقوط حافلة نقل جماعي كانت تقل 44 مسافرا في نقيل ظمران، شمالي محافظة لحج الجنوبية.

وأضافت المصادر أن الحادث أوقع أيضا 41 مصابا، بينهم 22 حالتهم خطيرة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة في أحد المستشفيات بمدينة الراهدة بتعز، فيما غادر بقية المصابين المستشفى.

وأوضحت المصادر لرويترز أن الحادث جاء نتيجة عطل في المكابح، مما أفقد السائق السيطرة على الحافلة وتسبب في سقوطها من مكان مرتفع.

وتكثر حوادث السير في اليمن منذ سنوات، موقعة قتلى وجرحى. ومنذ بداية العام، شهد اليمن العديد من تلك الحوادث في مختلف المحافظات، وذلك لقطع المسافرين طرقا جبلية وعرة، فضلا عن سوء حالة الطرق الحالية وافتقارها للصيانة.

وتشير تقارير دولية إلى أن اليمن من أكثر الدول التي تشهد حوادث مرورية في العالم.