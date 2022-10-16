شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية بمحافظة تحتفل .. بالذكرى ل59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة وسط حضور رسمي وشعبي غفير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سقطرى 16 أكتوبر 2022م

نظمت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليوم، حفل خطابي وفني بمناسبة الذكرى ل59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

وفي الحفل الذي بدأ بآية من الذكر الحكيم ثم النشييد الوطني، والذي حضره وكيلي المحافظة العميد ركن صالح علي والأستاذ رائد الجريبي، نقل المحافظ رأفت الثقلي تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، واللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس المجلس الرئاسي، لجميع أبناء المحافظة .

وأكد المحافظ الثقلي أهمية هذه المناسبة الوطنية على أبناء المحافظة والوطن بشكل عام التي انتصر بها الشعب على قوة الأجنبي المستعمر البغيض، وانتصرت خلالها قوة الحق مدفوعةً بالإرادة الشعبية ضد الظلم والاستبداد والطغيان، وتحولت نحو قيم الحرية والعدالة والمساواة .

وأشار الثقلي أننا في السلطة المحلية سائرون بعون الله تعالى نحو التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة على كافة المستويات وتحقيق الرخاء لكافة أبناء الأرخبيل .

وشهد الحفل فقرات فنية شعبية متنوعة عبرت مجملها عن عظمة المناسبة وأهميتها لدى أبناء سقطرى، كما شهد الحفل أيضاً مشاركة مميزة من الفريق الكشافة بنادي سيحوت الرياضي الذي تواجد بالمحافظة وقدم فقرات كشفية وفنية حظيت بإعجاب الجميع .

حضر الحفل مدراء المكاتب التنفيذية والقيادات العسكرية والامنية والمشائخ والأعيان والشخصيات الإعتبارية والإجتماعية وقطاع المرأة والشباب.