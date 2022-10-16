هذا الذي انشد برع يا استعمار برع

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يزيد بن سلمان - شبوة - بعد شهر ونصف واجي علينا عيد 30 نوفمبر ، يوم جلاء آخر جندي بريطاني من عدن ،، طيب هل تعرفوا من هذا؟؟

هذا الذي غنى برع يا استعمار برع ، من ارض الاحرار برع.

هذا الفنان القدير محمد محسن عطروش ،،، واعتقد انه هو الوحيد الباقي من جيله وقد عمره قريب ال80 ،،، موجود في عدن وعفى عليه الزمن ومنسي ويعاني الاهمال والمرض ،،، اتمنى تكرموه في تاريخ 30 نوفمبر وتصنعوا من هذا اليوم يوم عيد حقيقي وتفرحوه بين اهله وناسه ،، ولا تنتظروا من *الاخونج* ان يستغلوا هفواتكم الهبله وإهمالكم ويسفروه عندهم ويكرموه وبعدين بتجلسوا تصيحوا وتزعقوا وبتقولوا عليه خاين وعميل ومن تعز على آخر عمره...أو قبل دعوة توكل كرمان إلى تركيا وعمل حفل وكرم ب 20 الف دولار.

اللهم بلغت يااارب وأنت اشهد عليهم.

محمد ناصر