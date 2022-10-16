الحكومة تغير أنابيب المجاري في قصر الرئاسة بمعاشيق

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن.. باخبيرة يطلع على أعمال تغيير أنابيب الصرف الصحي بمنطقة المعاشيق بصيرة

عدن- خاص

اطلع مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المهندس محمد باخبيرة، على أعمال تغيير أنابيب شبكة الصرف الصحي بمنطقة المعاشيق.

وأستمع باخبيره، من مدير ادارة الصرف الصحي بصيرة سامي أنور، حول تغيير أنابيب الصرف الصحي بطول 130 متر بلاستيك (Upvc) قطر 8 هنش، متعرفا كذلك على الصعوبات التي تواجه سير العمل.

وشدد المهندس باخبيرة، على بدل المزيد من الجهود والانتهاء من العمل بالمواصفات والوقت المتفق عليه.