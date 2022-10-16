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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة،، بالعاصمة المؤقتة عدن، حفلًا وطنيًا وذلك بمناسبة العيد الوطني التاسع والخمسون لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، برعاية فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وزارة الاعلام والثقافة والسياحة تنظم حفلًا بمناسبة الذكرى الـ 59 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة

وفي الاحتفال الذي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، وعدد من وكلاء الوزارات وقيادات السلطة المحلية بعدن، تم قص شريط معرض الصور الذي ضم مجموعة من الصور لعدد من الفنانين التشكيليين، عبرت عن عظمة الذكرى الوطنية، التي ثأر فيها شعبنا اليمني في جنوب الوطن على الاحتلال الغاشم، وعكست الصور الموروث اليمني وابداعات الفنانين التشكيليين.

وتخلل الحفل، فقرات متنوعة اشتملت على عدد من الأغاني والأناشيد الوطنية والتي تغنى بها الفنانين كميليا عمبر، وفضل مسعود، ورويدا رياض، وصابرين عوض، وهدى هاشم، وتغنت بأمجاد ثورة أكتوبر.

وثمن وزير الاعلام والثقافة والسياحة، الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي للحفل بالعيد الوطني الـ ٥٩ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة..مؤكدًا أن ثورة 14 اكتوبر لم تكن وليدة اللحظة والصدفة، فقد سبقها مخاض صعب، دفع الثوار في سبيل تحرير وطنهم المئات والآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمشردين..منوهًا بالبطولات والتضحيات التي قدمت من أجل تحرير الوطن.

واكد الارياني، أن ثورة 14 أكتوبر 1963م واحدة من أهم الثورات العربية الناجحة والتي غيرت بقيامها مجرى الأحداث وانتصرت للحرية والكرامة بعد سنوات من النضال الثوري المسلح ضد الاستعمار قدم فيها اليمنيون أرواحهم ودماءهم وأموالهم في سبيل تحرير البلاد والخلاص من صنوف القهر والإذلال والاستنزاف والعبودية.

وأشار الارياني، إلى أن ثورة 14 أكتوبر أكدت بقيامها واحدية الثورة اليمنية ووحدوية اليمنيين عبر التاريخ وحاربت عوامل التشطير وإثارة العنصرية والمناطقية المقيتة..موضحًا أن الأبطال الذين يقفون اليوم على الثغور في ميادين العزة والكرامة، ضد الكهنوتية الامامية الاستبدادية بنسختها الحوثية المدعومة من ايران، والتي تحاول أن تعيد اليمن إلى مربع الجهل والظلم والتخلف والفيد، وتحوله إلى ولاية ايرانية في خاصرة الوطن العربي، إنما هو امتداد لثورتي الـ 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

و اشاد الارياني بالجهود الاخوية النبيلة والصادقة لتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والتي كان لها الفضل بعد الله مع ابطال الجيش اليمني والمقاومة في تحرير عدد من المحافظات وفي مقدمتها محافظة عدن التي نشهد اليوم فيها هذا الاحتفال.

بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير دائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي كاثرين باير وعدد من الخبراء والمستشارين بالصندوق، المساعدات الفنية المقدمة لوزارة المالية.

وتطرق اللقاء، إلى عدد من القضايا المتصلة بمستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وسبل مواجهة التحديات والتغلب عليها وتحقيق وتحسين الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى محاور الموازنة العامة والموارد والإيرادات والضرائب والنفقات، والاحتياجات من الدعم الفني وبناء القدرات.

واستعرض الوزير بن بريك، ٱثار التدهور الاقتصادي على شتى مجالات الحياة ولا سيما المتصلة بالأوضاع الإنسانية والمعيشية والخدمية، وتأثير النفقات الحتمية في العجز بموازنة الدولة.. متطرقا إلى جهود الحكومة ووزارة المالية في إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة، لتحسين الأوضاع العامة.

كما أشار إلى الجهود المبذولة حاليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2023م، وكذا جهود تعزيز الموارد العامة ودفع مرتبات موظفي الدولة.. مجددا التأكيد على حرص وزارة المالية على التخطيط للموازنة وضبط الإنفاق، وتنمية البنية التحتية واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة في تعاملات القطاعين الاقتصادي والمالي.

ونوه وزير المالية، بتقديم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية بملياري دولار، ضمن استمرار المواقف الأخوية المشرفة والمساندة لليمن واليمنيين في مختلف الظروف.. مشيدا بالدعم الفني المقدم من صندوق النقد الدولي لمساعدة الحكومة ووزارة المالية على تحسبن الأوضاع المالية والاقتصادية، وتأهيل وبناء قدرات كوادر وزارة المالية وتوفير الاحتياجات الفنية التي من شأنها الإسهام باستقرار الأوضاع العامة.

من جانبهم أكد ممثلو دائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، حرص واهتمام الصندوق على مواصلة تقديم الدعم المطلوب والمتاح لمساندة جهود الحكومة ووزارة المالية في مواجهة تحديات القطاعين المالي والاقتصادي وتحقيق الاستقرار بالقطاعين الهامين.