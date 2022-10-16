شبوة.. جنود النخبة بعتق يتظاهرون للمطالبة بحقهم في إدارة المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم المئات من جنود وضباط قوات النخبة الشبوانية، يوم السبت، وقفة احتجاجية بعتق عاصمة محافظة شبوة؛ تنديدا بقطع مرتباتهم، والمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم.

وقالت مصادر محلية، إن المئات من قوات النخبة الشبوانية بقيادة الرائد أحمد محسن رويس السليماني، نفذوا وقفة احتجاجية أمام مركز المحافظة بعتق، للمطالبة بصرف مرتباتهم.

وأكد المحتجون أنه تم قطع مرتباتهم دون أي سبب يذكر، وطالبوا بسرعة صرف مرتباتهم وإعادتهم إلى مقر أعمالهم.

ورفع المحتجون شعارات باسم جنود وضباط قوات النخبة الشبوانية أكدوا خلالها أنهم جزء من محافظة شبوة، ومن حقهم المشاركة في أمن محافظتهم.

وتسيطر قوات العمالقة ودفاع شبوة، المدعومة اماراتيًا على المحافظة منذ منتصف أغسطس الماضي، حيث تم استقدام هذه القوات من خارج المحافظة؛ بتواطؤ من المحافظ عوض الوزير. والتي قامت بتمزيق العلم الوطني ورفع شعارات الانفصال.