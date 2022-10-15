حضرموت.. ​قائد العسكرية الأولى يوجه بالتصدي لكل المخططات الإرهابية والتخريبية

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح محمد طيمس، الوحدات العسكرية والأمنية، برفع اليقضة الأمنية، والتصدي لكل المخططات التي وصفها بـ "الارهابية والتخريبية"، والتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن والسكينة العامة.

جاء ذلك في كلمة له خلال احتفاء نظمته قيادة اللواء 101 شرطة جوية بمناسبة ثورة الرابع عشر من اكتوبر الخالدة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وقال اللواء طيمس، إن قيادة المنطقة العسكرية الأولى لن تسمح للانجرار خلف الفوضى والاقتتال في وادي حضرموت، مؤكدا أن أمن حضرموت واستقرارها وسلامة أهلها أمانة في اعناق الجميع.

ودعا كافة الوحدات العسكرية والأمنية بوادي وصحراء حضرموت، إلى عدم الانجرار وعدم التماشي خلف الدعوات الاستفزازية.

وشدد اللواء طيمس على ضرورة تحلي جميع الوحدات العسكرية والأمنية بالمسئولية والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار وادي حضرموت.

كما دعا كافة القوى المجتمعية والقبلية الوطنية في حضرموت إلى مضاعفة الجهود والوقوف صفًا واحدًا متراصا في وجه كل من يحاول المساس بأمن واستقرار حضرموت عامة، واثراء روح التسامح والاخاء والسير في مشروع البناء والتنمية في المحافظة.

يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه قوات المنطقة العسكرية الأولى، لحملات اعلامية ممنهجة يقودها عناصر المجلس الانتقالي بغرض تشويها تارة، وأخرى تهدد باستبدالها بقوات أخرى بقوة السلاح.